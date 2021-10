A HondaJet a Honda Aircraft egyik legnépszerűbb darabja, és már nem is kell olyan sokat várni ahhoz, hogy az autógyár saját repülőjét is láthassuk. Az autógyár fejlesztői egy olyan gépen dolgoznak, mely képes helyből felszállni és landolni is, valamint nyolc propellerrel rendelkezik.

9 Fotó

Ha ez nem lenne elég, a repülő akkumulátorait a beépített gázturbina is képes lesz majd tölteni. Habár egyelőre inkább csak filmekben és játékokban láthatjuk a légitaxikat, a Honda eVTOL épp ezt a szegmenst célozza meg, mivel a tervek szerint egy teljes feltöltéssel 400 kilométeres hatótáv megtételére is képes lesz.

A Honda tervei szerint autókkal fogják a repterekre szállítani az utasokat, majd a repülést követő landolás után szintén autókkal érhetnék el úti céljukat az utasok.

Már készítettek egy makettet is, mely kicsinyített mása az elképzelésnek, a prototípus tesztelése elméletileg 2023-ban kezdődik majd, a gyártás és a forgalmazás pedig 2025-ben indulhat.

