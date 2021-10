Ken Block újabb videóval jelentkezett, ami alapján ő lett a hatodik ember a világon, aki vezethette a kocsit és ki is használta a lehetőséget az Audi múzeuma melletti kifutón. Walter Rohrl Monte-Carlói Ralin győztes Sport Quattro S1 E2-esét is kipróbálta és szerinte az S-csoportra készülő modell annál is durvább lett volna.

Ismert tény, hogy a Sport Quattro S1 és társai nagyon orrnehezek voltak, ami hozzájárult komoly alulkormányzottságukhoz is. Mivel azonban az S-csoportos kocsi középmotoros, Block arra jut, hogy kiegyensúlyozottabb.

A valódi előnye a Group S-nek azonban a plusz ereje lett volna, a szabályok szerint 306 lóerőben lettek volna maximalizálva. Az FIA azonban csak 10 autó legyártását követelte meg az S-csoportba a B-csoportban való induláshoz szükséges 200 helyett, ami jóval kreatívabb dizájnokat eredményezhetett volna – íme az élő példa.

A 15 perces videóban alább még több történelmi tény és sok-sok autózás is van, az Audi rajongói pedig tartsák a szemüket a csatornán, mert még több tartalom érkezik, valamikor 2022-ben pedig jön az Elektrikhana nevű új Gymkhana is.

