Hogy az új együttműködést bebikázza, Block először Ingolstadtba repült, ahol megtekintette az Audi létesítményeit és kipróbálta egyik legerősebb modelljüket és a márka egyik legnépszerűbb autóját a 80-as évekből.

Az 1984-es Audi Sport quattrót és a 2021-es RS e-tron GT-t is a cég neubergi tesztpályáján próbálhatta ki Block, aki így a villanyautók világában is megmártózhatott. Persze csakis pozitív dolgokat mondott el az 598 lóerős villanyautóról, például, hogy rengeteg a nyomaték benne, hihetetlenül fékez. Ez egy versenyautó, csak szebb a belseje.”

Az Audi Sport quattro azonban így is közelebb állt hozzá, gyerekként mindig is imádta. Mind az autót magát, mind a motorsport-változatokat felelősnek érzi azért, hogy ralis lett. Az autó kora és az, hogy Block nem annyira nyomja neki, kicsit visszavesz az élményből, emellett a nosztalgiafaktor ellenére is elismeri, hogy azért az RS e-tron GT-t nagyobb móka vezetni.

Ezért is választotta az Audit. A leírásban annyit ír: „Miért váltottam villanyautókra? Egyszerű. Új, nagy teljesítményre képes, ez a jövő. Az új technológiák és az előremutató gondolkodás – az Audi mindkettőben remek – pedig még szórakoztatóbb autókhoz vezet, amiért odavagyok.”

