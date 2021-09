Bár már közel kilenc éve leleplezték a LaFerrarit, ma is a márka egyik legfontosabb autója, hisz vele kezdődött a maranellói autók villanyosítása. Az új szervizprogram neve LaFerrari Power, mely két évre szól és minden hivatalos Ferrari-kereskedésben aktiválható a gyártás évétől függetlenül.

A LaFerrari Power meghosszabbítja két évvel az autó gyári garanciáját, a KERS-rendszert és az akkumulátort is beleértve. Ráadásul új éves szervizt is magában foglal, ahol a gyártó szakértői több részletes vizsgálatot is folytatnak, hogy a modell biztosan rendesen formában legyen.

Arról nem árult el sokat a gyártó, hogy mennyibe fog ez kerülni a tulajdonosoknak, bár, ha valakinek van pénze egy LaFerrarira, akkor valószínűleg emiatt sem kell összehúznia a nadrágszíjat.

A LaFerrariban egy 6,3-literes, V12-es szívómotor van egy villanymotorral és egy kisebb akkucsomaggal. 960 lóerős és 900 Nm-es, az SF90 Stradale érkezéséig a gyártó legfürgébb modellje volt. A hátsókerék-meghajtású modell kupéváltozatából 500, az Apertából 201 darab készült.

