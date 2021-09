A titoktartási szerződés arra is kéri a tesztereket, hogy védjék meg a terméket a közösségi médiában, mivel „nagyon sokan szeretnék látni a Tesla bukását, emiatt nem szabad hagyni, hogy a visszajelzéseket félreértelmezzék.”

A Tesla ellentmondásosan elnevezett „teljes önvezető csomagjának” bétaverziója csak pár embernek érhető egyelőre el. Egyszerre kb. 3 millió forintos opcióként vagy havi 30-60 ezres díjért kérhető minden új Teslába.

Pontosan ma sem tudni, hogyan lehet bekerülni a bétatesztelő programba, az azonban biztos, hogy nem véletlenszerű a kiválasztás. A Vice szerint elsősorban a márkához való hűség az, ami közös azokban, akik bejutnak, a tesztelőgárdában ugyanis sok a Tesla-részvényes, Tesla fanklub-elnök, vagy a Teslával sokat foglalkozó youtuber.

Elon Musk maga Twitteren augusztusban azt írta, hogy „az FSD Beta sztem nem olyan nagy szám, de a csapat a lehető leggyorsabban igyekszik javítani rajta.” Mindeközben egyre több kritika éri a márkát, amiért „teljes önvezető rendszerként” hivatkozik olyan rendszerre, amely egy kettes szintű önvezető rendszernél nem ajánl többet és emiatt többen is egyszerűen elaludtak a volánnál Teslájukban.

