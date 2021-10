Alain Dilwort, a projekt menedzsere elmondta, hogy a számok bizonyítják, hogy a robotok több munkahelyet teremtenek, mint amennyit kiváltanak, ugyanis a várakozások szerint 183 állást hoznak létre a kezdeményezés keretében, 234 dolgozó képességeit fejlesztik és 137,4 millió fontra emelik a régió bruttó hozzáadott értékét.

Hozzátette, hogy a gyártónak alkalmazkodni kell a technológiai újításokhoz annak érdekében, hogy növeljék a hatékonyságot és a produktivitást, csökkentsék a költségeket és az állási időt, valamint javítsák a versenyképességüket.

A Manufacturing Global a Stroth nevű, mezőgazdasági gépeket gyártó céget is felhozza példának a robotok használatának előnyére. A cég a monoton munkákra alkalmaz robotokat, valamint a robotika segítségével pótolta a járvány alatt kieső munkaerőt – írja az Autopro.

„A hegesztőrobotokra fordított befektetéseink lehetővé tették a gyorsabb és költséghatékonyabb gyártást, és megoldottuk a munkaerő problémáját nemcsak a minőségi hegesztők alkalmazása szempontjából, hanem a járvány alatt is képesek voltunk fenntartani a termelést. Eközben a technológia versenyképesebbé tett bennünket, gyorsan tudunk reagálni a megrendelésekre“ –mondta Julian Lopez, a Storth exportmenedzsere.

A hadiipar is beszállt a robotika alkalmazásába: a prestoni székhelyű Empire Cartridges lőszergyártó robotokra és folyamatvezérlő rendszerre ruházott be a program keretében, ezzel ötven százalékkal növelték a hatékonyságukat.

Az Ipar 4.0 alkalmazásával növelni tudtuk a minőségellenőrzést, csökkentettük a kézi kezelést, és továbbfejlesztettük a munkaerőnket – emelte ki Andrew Bond, az Empire Cartridges vezérigazgatója.

A programban az állami és a magánszféra is részt vesz, az elmúlt két évben pedig 41 vállalat 45 technológiai projektjét támogatták a program keretében.

