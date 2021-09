Legalább 600 közúti mérést terveznek végezni az 5 napos razzia alatt Budapesten, Győrben, Szegeden és Pécsen, amelynek keretében enyhébb hibákra is figyelmeztetnek, azonban nagy baj esetén előrehozott műszakira is küldhetik az autót.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) bejelentette, hogy péntekig kiemelt figyelmet fognak fordítani az autók műszaki állapotára, környezetvédelmi méréseket is végeznek majd Budapesten 15 helyen, a három vidéki nagyvárosban pedig 5-5 helyen – írja az Autónavigátor.

Először 25 évvel ezelőtt volt ilyen razzia, az azóta rendszeressé vált ellenőrzés az idősödő járműpark zöldítését szolgálja.

A razzia egyik célja, hogy a tulajok figyelmét felhívják a kezdődő műszaki problémákra, azonban a súlyosan szennyező, vagy a veszélyes műszaki állapotú járművek nem ússzák meg a vizsgát. A közlekedés környezetbarátabbá tételének ugyanis az is feltétele lenne, hogy igyekezzünk az autóinkat megfelelő műszaki állapotban tartani.

