A Ford Bronco Sport – a Ford Escape kialakításán alapuló Jeep Compass versenytárs – a globális ellátási lánc problémái ellenére rendkívül jól fogyott. Ennek fényében nem meglepő, hogy a kis terepjárók közül néhányan az Egyesült Államokban járják a hegyvidékeket, és az sem meglepő, hogy néhányan bajba kerülnek, hiszen terepjáróval közlekedni korántsem olyan egyszerű, mint gondolnánk. Ez a legfrissebb hír Coloradóból azt prezentálja, hogyan gurult le egy Bronco Sport egy hegy 400 láb magasságából

Méh júniusban közzétettek egy hírt egy Ford Bronco Sportról, amely egy hegyről gurult le Új-Mexikóban, amelyről a The Drive cikkében lehetett olvasni. Az autórajongó-oldal a következőképpen magyarázta a helyzetet: „Albuquerque külvárosában történt a végzetes baleset, mikor közel 30 láb magasból homokon, kaktuszokon és valószínűleg egy-két skorpiófészken keresztül zuhant a mélybe az autó.”

Hasonló, de súlyosabb incidens történt a múlt hétvégén Coloradóban. A San Miguel megyei seriff hivatalának Facebook-oldala szerint egy 23 éves fiatalember, aki egy Ford Bronco Sport Big Bendet vezetett az alattomos Black Bear Pass útszakaszán, súlyos sérüléseket szenvedett, miután járművével egy szikláról zuhant le a mélybe. A hivatal vasárnapi sajtóközleménye így írja le a történteket:

A rendőrök megtudták, hogy a női sofőr a Bridal Veil Road mentén hajtott felfelé, és rossz irányba haladva az egyirányú Black Bear Pass szakaszára hajtott be. Az utas elmondta a helyetteseknek, hogy nem látták az egyirányú hágó kezdetét jelző táblát.

4 Fotó

Néhány kanyar után úgy döntöttek, hogy jobb, ha visszafordulnak. Az utas ekkor kiszállt a járműből, és a vezető segítségére sietett a navigálásban, ám tolatás közben az autó két kereke a levegőbe emelkedett a padkán, majd a jármű gurulni kezdett lefelé. A 2021-es Ford Bronco a becslések szerint 400 métert zuhant le a szikláról, kilökve a vezetőt, a kutyát és a jármű motorját, mielőtt megállt volna.

Az első jelentések szerint a sofőr egy 23 éves nő, aki kiesett a kocsiból, és súlyos sérüléseket szenvedett. Utasa kiszállt a járműből a baleset előtt, így nem sérült meg, egy kutya pedig szintén kirepült az autóból, jelenleg egy helyi állatorvosnál kezelik. Szerencsére a lezuhanó autó, illetve a hozzá tartozó törmelékek nem öltek meg és nem sebesítettek meg egyetlen kirándulót vagy más járművezetőt sem.

Bill Masters, San Miguel megye seriffje jó felépülést kíván a sofőrnek: „A Black Bear Pass egy rendkívül veszélyes út, és csak tapasztalt vezetők mehetnek rajta megfelelő terepjáró-járművekkel. Jogilag azonban akár egy 16 éves fiatal, aki néhány órával korábban kapta meg a jogosítványát, megpróbálhatja a hágót a nagymamája 1980-as évekbeli szedánjával. Ez persze nem jelenti azt, hogy biztonságos lenne."

„Mivel soha nem vezettem ezen a szakaszon, nehéz megítélnem, hogy a Ford Bronco Sport Big Bend (amely meglehetősen egyszerű összkerékhajtással és utcai gumikkal rendelkezik, és nem a Badlands trim komolyabb felszerelésével) megfelelő terepjárónak számítana-e a terepviszonyokhoz. És a vezető terepjáró-tapasztalatáról sem tudok sokat mondani, mivel nem ismerem őt.”

