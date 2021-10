Egy apa és fiú kaszkadőrverseny katasztrófával végződött a hétvégén, amikor az észak-dakotai John Smith felborult az autójával – az életveszélyes mutatvány után a férfit intenzív osztályon ápolják.

John Smith, más néven a „repülő farmer”, a fiával, Brian Smith-szel versenyzett abban, hogy ki képes autóval messzebbre ugratni. A duó azt tervezte, hogy felváltva indítják el az autóikat, és megpróbálnak olyan messzire ugratni egy kavicsbányán keresztül, amennyire csak lehet.

Az ugrási kísérletekre szeptember 25-én, szombaton került sor az észak-dakotai Makoti városától északnyugatra fekvő helyszínen. John Smith állítólag több mint 100 kaszkadőrugrást hajtott végre pályafutása során, és korábban egy 2016-os kísérlet során több mint 160 lábat tett meg. Legújabb mutatványában az észak-dakotai fenegyerek azt remélte, hogy átlépheti a 200 lábat.

Szombaton John- és Brian Smith felsorakoztatták autóikat, hogy megkezdjék a versenyt. Brian indult elsőként, és sikerült biztonságosan átugratnia a 90 lábat. Amikor John Smith megkezdte az ő körét egy 1988-as Chevrolet Caprice volánja mögött, bekövetkezett a katasztrófa.

A The Bismark Tribune szerint John Smith a jelentések szerint megpördült az autójával. A fenegyerek a kavicsbányában landolt, és a mentőszolgálatnak kellett kivágnia a roncsból. A jelentés így szólt: „Smith sérüléseinek mértéke nem volt azonnal ismert. A baleset után éber volt, megpróbálta kihúzni magát az autóból, és képes volt kommunikálni a mentősökkel.”

„A mentőszolgálat munkatársai az életmentő ollót használták, hogy kivágják az autóból, majd egy makoti mentőautó elvitte őt egy Minotból érkező orvosi helikopterhez.” Smith-t egy intenzív osztályra szállították, ahol műtét vár rá a bal felső karján és vállán húzódó hatalmas vágás miatt.

