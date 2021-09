Ez nem is olyan rossz ajánlat, ha figyelembe vesszük, hogy valaki nemrég 2 millió dollárt fizetett egy Porsche 928-asért, amelyben Tom Cruise ült egy alkalommal. Ha még nem hallottál a Koenigről, ne aggódj: a Koenig nem összetévesztendő a Koenigsegggel, a 80-as és 90-es években durva kialakítású, limitált darabszámú autókat gyártott. A cég még mindig létezik, de olyan tuningcégek előzték meg, mint a Novitec, a Mansory és a Brabus.

A Koenig Special C62 a Porsche 956/962-es hosszútávú versenyautójának konstrukcióján alapszik. Ez volt az egyik legsikeresebb endurance versenyautó, amit valaha gyártottak, de a 90-es évek elején egy sor szabályváltozást követően nyugdíjazták. Körülbelül 125 példány készült belőle, és Koenignek három darab jutott belőle.

19 Fotó

Ez az időszak volt a Ferrari F40, a Porsche 959 és a Lamborghini Diablo korszakának fénypontja. A gyártók ABS, karbon-kerámia fékek és frontális ütközésre figyelmeztető rendszer nélkül átlépték a 200 mérföld/órás sebességhatárt. Ez volt a szuperautók aranykora.

Ahelyett, hogy a semmiből épített volna egy szuperautót, a Koenig megvásárolt három Porschét. Mivel a Koenig csapata már korábban versenyzett egy ilyen autóval, jól ismerték a konstrukciót. A fényszórókat és a sárvédőket megemelték, hogy közúti használatra is alkalmas legyen, míg a padló alatti aerodinamikát továbbfejlesztették. Mint ismert, a Le Mans-i autók hajlamosak voltak a Mulsanne egyenesnél felszállni, ami közúti forgalomban különösen veszélyes lenne.

A Koenig 30 darabot tervezett építeni, de végül csak hármat gyártott. Hogy miért? Nos, a Ferrari csak 400 000 dollárt kért egy vadonatúj F40-esért, míg a Koenig kicsit több mint 1 millió dollárt kért a C62-esért. Ez a bizonyos C62 a második elkészült példány, és Japánba exportálták. Ott tartották különböző gyűjtők gondozásában, de 2019-ben az USA-ba került. (Jelenleg Kaliforniában található.)

A jelenlegi tulajdonos az Issimin keresztül értékesíti, és mindössze 995 000 dollárt kér érte – ez nagyjából öt modern Porsche 911 Turbó árának felel meg. Figyelembe véve, hogy az F40-esek manapság jóval egymillió fölött mozognak, ez az ár nem olyan rossz egy enyhén álcázott Le Mans-i versenyautóért.

