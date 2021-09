A jelenleg piacon elérhető önvezetési technológiák legfeljebb a 2-es szintű önvezetésre elegendőek, kevés kivétel ennél fejlettebb. Az autókat egyre inkább lepi el az új technológia, az Autoszektor megfogalmazása szerint négy keréken guruló okoseszközökké válnak.

A fejlettebb technológiák közé tartoznak a különböző vezetéssegédek, mint a sávtartó asszisztens, az ütközéselkerülő vagy az automatikus vészfékező rendszer, de vannak tehermentesítő eszközök is, mint a távolságtartós tempomat.

A Tesla Autopilothoz hasonló fejlettebb csomagok azonban az önvezetés fokát jelző ötös skálán mindössze a 2-esen állnak eddig vagyis még bennük van a hibafaktor, ezért a sofőröknek a folyamatos figyelme szükséges.

A valódi önevezetéshez még több adatra van szüksége a mesterséges intelligenciának, amit egy adott autóból csak úgy nem lehet begyűjteni, hanem vezeték nélküli hálózaton keresztül a több autóval és közúti infrastruktúrával is kommunikálnia kell, nem is beszélve a fedélzeti térkép folyamatos frissítésénél.

Az Ericsson szerint pedig ehhez az 5G széleskörű elterjedése szükséges, mivel az lehetővé teszi a tartós, több gigabit sávszélességű kapcsolat létrehozását, a késleltetésmentes kommunikációt, az adatcsomagok előre meghatározott paraméterek mentén történő, garantált továbbítását és sok gép jármű, valamint szenzor egyidejű kommunikációját, feltöltési és letöltési irányba is.

Az egymással, valamint az okos úthálózattal kommunikáló, új biztonsági és kényelmi funkciókat kínáló gépjárművek soha nem látott komplex telematikai és fejlett vezetéstámogató rendszereket integrálnak majd – fogalmazott az Autoszektor.

A növekedési potenciál pedig az utóbbi területen lehet a legnagyobb, forgalmuk már elérheti a 36 milliárd dollárt, ami 30 százalékos növekedés. A szenzorok sem fognak leállni, itt 40 milliárd dollárra rúghat a növekedés.

Vannak olyan becslések, amelyek szerint az önvezető járművek autonóm üzemmódban óránként 5 terabájtnyi szenzoradatot termelnek, amelyek monetizálása hatalmas nyereséget termelhet az autógyártóknak. Ehhez viszont nagy kapacitású hálózat is szükséges lehet.

