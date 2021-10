Ebben az autóban is van minden, mint a régi szatócsüzletekben. A kiindulópont egy 1987-es Skoda volt, aminek a hátuljába egy EJ20 kódjelű Subaru boxermotort tettek a gyári négyhengeres helyett – szúrta ki a Vezess.hu.

Az autósportál szerint igazi tróger-Porsche lett az autó, a motor elhelyezése és a hengerek elrendezése alapján. Nem foglalkoztak igazán a tuningolók az apró részletekkel, a lényeg hogy jó hangos legyen a motor és lehessen vele driftelgetni.

No ennek lett az eredménye az, hogy gyakorlatilag ami elfekvőben volt alkatrész, az mind belekerült ebbe a szerencsétlen Skodába. Szó szerint minden: Ford Scopio Cosworth első féknyergek, BMW E30-as féktárcsák, Nissan Nivara D40-es és Mercedes W210-es futómű-alkatrészek.

A Skodába operált Subaru-motor ráadásul még további kis bütykölésen esett át, a 115 lóerős motorból ugyanis sikerült 140 lóerősre tekerni, amivel 8 másodperc alatt futja le a 100-as sprintet, de még 200 km/h-t is ki lehet belőle hozni.

