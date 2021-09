Minden márka belefogott már a villanyautó fejlesztésébe, mely alól a Toyota sem képez kivételt: 2025-ig összesen 15 különböző elektromos autót fognak piacra dobni, melyek közül az első a Subaruval közösen fejlesztett kompakt szabadidő-autó, a BZ4X szériaváltozata lesz – írja a Vezess.hu.

Az első Toyota-féle villanyautó még lítium-ionos akkumulátorral lesz felszerelve, a japán óriáscég azonban már dolgozik azon, hogy szilárdtest-technológiájú akkumulátorral szereljék fel a különböző modelljeiket.

Ez azért is lenne fontos, mert az energiasűrűség és a töltési sebesség tekintetében is előrelépést jelentene, valamint a gyártási költségek szempontjából is. Ezt komolyan is veszi a Toyota, csak az akkumulátorfejlesztésre 13.6 milliárd dollárt tettek félre.

A Toyota azonban leleplezte, hogy hatalmas előrelépést tettek és egyben mérföldkőhöz érkeztek: letesztelték Tokió utcáin az első szilárdtest-akkumulátoros autójukat, amely az alábbi videón is látható.

A lap megjegyzi, hogy kívülről a tesztautó leginkább a digitális személyi asszisztenssel, mesterséges intelligenciával és négyes szintű önvezetéssel rendelkező Toyota LQ-ra hasonlít, amit még 2019-ben mutattak be a japánok.

Masahika Maedo technológiai főigazgató még szeptemberben jelentette be egy online sajtótájékoztatón, hogy sikerült megépíteniük a szilárdtest-akkumulátoros modellt és már több alkalommal is használták tesztpályán.

Azért is tekinthető jelentős lépésnek a szilárdtest-akkumulátor, mert a jelenlegi akkumulátorokban használt folyékony elektrolitokat szilárd anyagra cserélik. Ebből kifolyólag az akkumulátorok kevésbé lesznek gyúlékonyak és szélesebb hőmérsékleten tudnak működni.

Ez lehetővé fogja tenni, hogy a lítium-ionos akkuknál több energiát adjon le, gyorsabb töltődjön a kisebb hőveszteség miatt – ez pedig csökkenti a tűzveszélyt is. Az energiasűrűségük nagyobb mivolta miatt pedig könnyebb és nagyobb hatótávú autók gyártása válik lehetővé.

A szilárdtest-akkumulátorok kifejlesztése eddig nagy kihívásnak számított, ugyanis az új akksiknak meghibásodás nélkül kell bírniuk az ismételt töltési és kisütési ciklusokat is, amennyiben megbízható áramforrásként kívánnak rájuk tekinteni.

