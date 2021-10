A legtöbb autótulajdonos úgy vigyáz járművére, mint a szeme fényére és amint koszolódást érzékel, azonnal kezébe veszi a takarítószereket és csinosításba kezd. Ez nem volt elmondható azonban egy idős hölgyről, aki évente mindössze néhány alkalommal használta a Subaru Foresterét, így nem nagyon foglalkozott a takarítással.

A Subarut ellepte a természet, rágcsálók, pókok és darazsak lepték el a járművet, a takarítást végzők egy egészen nagy fészket is kihalásztak az autóból.

Az elhanyagoltság következtében az esővíz elfolyását biztosító járatok eltömődtek, így az befolyt a kárpitok közé és ellepte a penész egyszerűen a belteret.

Egészen sokkolónak tűnik első ránézésre a Subaru, azonban sikerült annyira szépen kitakarítani, hogy mintha csak most gördült volna ki a szalonból, annyira frissnek néz ki.

