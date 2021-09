Az E30-as típusjelzésű M3-asból mindössze 800 példányt gyártottak, így kiemelt ritkaságnak számít manapság, ha valakinek a keze ügyében van egy.Ráadásul az akkori viszonyokban igencsak jó vasnak számított, ugyanis egy 2.3 literes benzinmotor hajtotta, amely akár 195-215 lóerő teljesítményre is képes volt.

A nyitható tetős változat 1988 májusa és 1991 júniusa között 786 példányba jelent meg, melyek közül most egyet eladósorba tettek – szúrta ki a HVG.

A szóban forgó autó még a gyártási kör elején, 1988 augusztusában gurult ki a gyárból, azonban az eddig holland tulajdonosa teljes mértékben felújította.

A felújítási munkálatokat mintegy 3 évig végezték, összesen 85 ezer euróból (29.8 millió forint) esett át plasztikai műtéten a 215 lóerős járgány.

E tekintetben érhette csalódás a tulajdonost, ugyanis mindössze 70 500 eurót, vagyis közel 25 millió forintot sikerült szereznie rajta az online árverésen.

