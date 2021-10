Hosszú évek munkája fog beérni rövidesen, a közelmúltban ugyanis leleplezték a nyitható tetős változatú Valkyrie hipersportautót, a Valkyrie Spidert. Várhatóan 2022 második felében lehet majd az első Aston Martin hiperautókat átvennie a rendelőknek, az egyik autós hirdetési portálon máris árusítanak egyet a Valkyrie Spiderből – szúrta ki a HVG.

Az Aston Martin különlegessége limitált számban, mindössze 85 darabban fog megjelenni, nem véletlen tehát, hogy meglehetősen magas áron kínálják a hiperautót. Habár még fogalmunk sincs a Valkyrie Spider listaáráról, a brit eladó 2.3 millió fontos vagyis 957 millió forintos összegért kínálja.

A hiperautót egyébként részben egy 6.5 literes, szívó V12-es benzinmotor hajtja, amely 1014 lóerős teljesítményre és 740 Nm nyomaték leadására képes. Ez viszont még nem minden, ugyanis a villanymotor további 162 lóerőt és 280 Nm nyomatékot dob, így összesen 1176 lóerőre és 900 Nm nyomatékra lesz képes a Valkyrie Spider.

A roadster hivatalosan 330 km/h-s végsebességgel fog tudni száguldani nyitott tetővel, de ha becsukjuk a tetejét, a 350 km/h sem lehetetlen. A gyorsulási adatokról egyelőre nem tudni, viszont a kupé alapmodell akár 2.5 másodperc alatt is képes lehet a 100 km/h-s gyorsulásra, így hasonlóra lehet számítani.

