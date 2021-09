A legnagyobb forgalmazó cégek közös közleményükben hangsúlyozzák, hogy most már sok járműben „a szokásosnál több“ üzemanyag van, várakozásuk szerint a kereslet néhány napon belül visszatér a szokásos szintre, azonban megkérték az autósokat, hogy csak a szokásaiknak megfelelően tankoljanak.

A pánikszerű vásárlási roham a múlt hét közepén kezdődött, miután több nagy forgalmazó bejelentette, hogy kénytelen töltőállomásokat bezárni, mert a krónikus sofőrhiány okozta logisztikai fennakadások miatt nem tudja teljes hálózatát folyamatosan ellátni üzemanyaggal – írja az Autószektor.

Londonban a helyi források közölték, hogy a város benzinkutainak 90 százaléka kifogyott az üzemanyagból, ebben az is közrejátszott, a tízmilliós brit fővárosban sokkal több jármű jut egy-egy töltőállomásra, mint más országrészekben.

A brit kormány bejelentette, hogy annak érdekében, hogy a vállalatok egymás közötti információcserével azonosíthatják a legszűkösebben ellátott térségeket, és ezekre az országrészekre összpontosíthatják a szállításokat, átmenetileg mentesíti a versenyszabályzatok alól at ágazat vállalatait, valamint egyelőre enyhíti a külföldi kamionsofőrök vízumszabályait az ellátásban támadt fennakadások kezelésének érdekében.

Az ideiglenes szabályok következtében ötezer külföldi kamionsofőr kaphat soron kívül átmeneti nagy-britanniai munkavállalási engedélyt mindenekelőtt üzemanyag- és élelmiszerszállító teherautók vezetésére, azonban a Brit Kiskereskedelmi Szövetség közleménye szerint csak a szupermarket-hálózatoknak minimum 15 ezer kamionsofőr felvételére lenne szükségük ahhoz, hogy a karácsony előtti időszakban ne legyen fennakadás az élelmiszer-ellátásban.

