Több francia városban, köztük Párizsban, a fővárosban is bevezetik az új forgalomfelügyeleti eszközt, a Medúzát idén novembertől, amellyel a járművel által kibocsátott zajt mérik majd.

A Medúza másodpercenként többször képes mérni az elhaladó autók zajszintjét, és azt is képes megállapítani a négy irányban elhelyezett akusztikus érzékelőivel, hogy pontosan honnan érkezik a hang.

Abban az esetben, hogy a teszt sikeres lesz, a program tovább folytatódik: a zajmérő készülékeket nagy felbontású, 360 fokos látóterű kamerákkal egészítik ki, melyek a forgalmi rendszám alapján azonosítják a járműveket – írja a HVG.

Az kísérleti fázisban nem a szankcionálás a cél, azonban a jövőben a túl magas zajszinttel közlekedő autók tulajdonosaival, üzemben tartóival szemben eljárás indul, amely alapesetben pénzbírság kiszabásával jár.

Kép: Facebook.com/Baleset-megelőzés

Azt eddig is sejtettük, hogy egy Bugatti karbantartása igen drága mulatság, most egy videós össze is szedte, mennyibe kerül egy Chiron Pur Sport szervizelése. A részletekről itt írtunk.