Sonnyi Dhaliwal, a kaliforniai Lathrop város polgármesterének közlése szerint letették az újonnan épülő Tesla-gyár alapkövét. Az üzemben akkumulátorokat fog gyártani a vállalat, többek között a Megapack nevű csomagot, azt azonban nem tudni, hogy a kisebb energiatároló egységek, mint például a Powerwall, is ott készülnek-e a jövőben.

A gyár mellett épül egy kutatóközpont is, amelynek a területe nagyjából 81 ezer négyzetméter lesz. A város polgármestere üdvözölte a beruházást, és büszke arra, hogy a jövő mobilitásának elemei a városban készülnek majd – írja a Autopro.

Elon Musk megerősítette, hogy jelentős a kereslet az energiatároló termékek iránt, és hozzátette, hogy a Megapackot egészen a jövő év végéig értékesítették, azaz azaz már az év első felében annyit rendeltek belőle, amennyit egy évben a Tesla gyártani képes.

Az új üzem elnevezése sem féletlen: a Teslának a gyárait azért hívják gigagyárnak, mert amellett, hogy jó marketingfogásnak tűnik, valójában az éves teljesítményre utal, ugyanis gigawattórában mérhető az ott készülő akkuk kapacitása.

