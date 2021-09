Talán nem meglepő, de az amerikai emberekhez hasonlóan a medvék is rajonganak a crossoverekért. A legutóbbi medvék által elkövetett lopás egy Lexus RX-et érintett. Mintha nem lennének már így is elég veszélyesek.

A videó egy szerencsétlen nőt mutat, amint Lexusához közeledik, és nem veszi észre, hogy egy fekete medve már kisajátította magának.

Szerencsére a nő tudta a különbséget aközött, hogy mit kell tenni, ha egy fekete medve támad, és mit kell tenni egy grizzlyvel való találkozás során. Ha barnamedve vagy grizzly támad, akkor halottnak kell tettetni magunkat. Ha megtámad egy fekete medve, akkor el kell menekülni.

Miután sikertelenül próbálta csapdába ejteni az autóban, mesterien háromoldalú támadást indított a medve ellen: elfutott, sikoltozott, és eltereléshez almának tűnő tárgyakat használt. Ez elég lehetőséget adott neki a menekülésre, bár a fiatal medvét nem sokáig zavarta ez. Szerencsére elvesztette érdeklődését a Lexus iránt és az almák felé vette az irányt.

A videóról mást nem tudunk, de feltételezzük, hogy a medve végül távozott. Az autó belsejéről nincs felvétel, de a bőr és a medvekarmok nem egy mennyei párosítás.

