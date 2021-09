Az eset Észak-Karolinában történt az US-321-es autópályán, ahol a videó azzal kezdődik, hogy a teherautó sofőrje a középső sávban halad az úton. Körülbelül 15 másodperc múlva a tőle jobbra lévő sáv véget ér, nyilvánvalóan arra kényszerítve az abban a sávban lévő autókat, hogy soroljanak át.

A mellette lévő Subaru sofőrje azonban a semmiből a jobb oldalon megjelenik, hogy megpróbálja megelőzni a kamiont. Mire a teherautó sofőrje meglátja őt és dudál, a Subaru már mellette van és úgy előz, hogy két kereke a füvön van - a másik kettő pedig nem messze a kamiontól.

Végül sikerült az előzés, de csak centiken múlott. Ha egy kicsit közelebb lett volna, és minden kereke elhagyta volna az utat, akkor szinte biztosan beforgott volna a kamion elé. Az eredeti Reddit-poszt szerint a teherautó vezetője 100 km/h-val haladt egy 105 km/h-s zónában, és nem tudott balra sorolni a sávban haladó forgalom miatt.

Ráadásul az eredeti posztoló szerint volt egy tábla, amely a sáv végét jelezte, ami azt jelenti, hogy a Subaru vezetőjének elegendő ideje lett volna a sávváltásra, mielőtt utolérte volna a kamiont.

Azt eddig is sejtettük, hogy egy Bugatti karbantartása igen drága mulatság, most egy videós össze is szedte, mennyibe kerül egy Chiron Pur Sport szervizelése. A részletekről itt írtunk.