A városba tett kiruccanás akár stresszessé is válhat, és mindez még azelőtt, hogy elhagynánk a parkolót. A kutatások szerint az autósok fele elismeri, hogy azért kerüli el az egyes bevásárlóközpontokat vagy üzletközpontokat, mert úgy gondolja, hogy ott valószínűleg parkolási problémákkal fog találkozni.

A technológia azonban nem szabad, hogy frusztráció forrása legyen. A parkolás nyílt piacának megjelenése, ahol egy helyen több szolgáltató áll rendelkezésre, szélesebb választási lehetőséget biztosíthat az autósok számára, és megkerülheti a történelmi hatékonyság hiányosságokat.

Koppenhágában a 2000-es évek elejének informatikai robbanása idején a város megpróbálta bevezetni az SMS-parkolást. A hatalmas finanszírozás és a szigorú pályázati eljárás ellenére a projekt végül kudarcot vallott. 2010-ben a teljes bevételnek mindössze 10%-a származott a mobilfizetési rendszerből. Ezért a város irányt váltott. Koppenhága a 2010-es években szabadpiaci stratégiát nyitott a parkolásért fizető okostelefonos alkalmazások számára. A felhasználók új választási lehetőségei, valamint az iparágon belüli növekvő verseny Koppenhágát követendő példává emelték.

Az okostelefonos fizetések elterjedése elősegítette a parkolóautomaták eltávolítását, és mindössze két év alatt a mobilfizetési arányok 50% fölé emelkedtek. Koppenhága nagyszerű modell arra, hogy mi történhetne Európa nagyobb városaiban.

