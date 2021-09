A Volvo – hasonlóan sok más autógyártóhoz – az eddig jól ismert logójának új, egyszerűsített változatát mutatta be. Nemrégiben az orosz Lada mutatta be emblémájának lecsupaszított változatát, és korábban olyan márkák, mint a Renault, a KIA, a BMW, a Toyota, a Nissan és az Opel is jóval letisztultabb dizájnnal ellátott logóval modernizálták vállalatuk arculatát.

A Volvo új logója a megszokott embléma egyszerűsített, 2D-s változata, amely a vas kémiai szimbólumának variációjából jött létre. Az új Volvo-logó teljesen fekete színű, de formailag is szakít a korábban használt logóval.

Nemcsak a kör széle lett vékonyabb, de az új logóból hiányzik a vízszintes sáv is, amelyben a márkanév szerepel. A Volvo márkanév, amely a "volvere" szóból származik, ami latinul azt jelenti, hogy "gurulok", még mindig a logó közepén van feltüntetve.

A Volvo az új logót a weboldalain is alkalmazza, beleértve a közösségi oldalakat is. Az AutoWeek értesülései szerint az autógyártó új emblémája 2023-ban a márka konstrukcióin is látható lesz. A holland importőr szerint a Volvo Car Group és a Volvo Group logói, amelyeket a Ford Motor Company felvásárlása után szétválasztottak, most felcserélődtek: ennek köszönhetően most mindkét vállalatnak ez lesz az új logója, bár az színek vállalatonként eltérőek lesznek.

"A Volvo márka a Volvo Group és a Volvo Car Group közös márkája, amelyek 1927 és 1999 között közös történelmen osztoznak. Bár két különálló, erős vállalatról van szó, amelyek külön iparágakban tevékenykednek, közös felelősségük a Volvo márka fenntartása és fejlesztése. Az egységes vállalati arculat mindkét vállalat számára előnyös lesz."