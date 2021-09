A Mercedes teljesítményrészlegének vezetője szerint az AMG jelenleg egy kis pácban van, mivel néhány V8-as motorjának minőségi problémái vannak az Egyesült Államokban értékesített autókban. Ugyanez a Philipp Scheimer azonban jó hírekkel is szolgál, mivel úgy véli, hogy a duplaturbós 4,0 literesben még van potenciál, még akkor is, ha az anyavállalat Daimler eltávolodik a belsőégésű motoroktól, hogy felkészüljön az elkerülhetetlen EV-korszakra. A Road and Track kérdésére a jó öreg V8-as sorsáról az AMG főnöke így nyilatkozott:

"Szerintem lesz jövője, igen. Szerintem a következő tíz évben biztosan látunk majd V8-asokat. Rengeteg ügyfelünk van, akik szeretik az autóikat, és úgy gondolom, hogy még sokáig látni fogjuk ezeket az embereket, akik megvásárolják az autókat. Tényleg nagyon nagy a kereslet az egész világon".

Bár az AMG nem fog következő generációs V8-as motort fejleszteni, mivel az a hajó már elúszott a villamosítás térhódítása miatt, a mérnökök továbbra is keresik a módját annak, hogy a meglévő hajtásláncot frissítsék. Nem csak ezt, hanem a belsőégésű motort is frissítik, hogy egy plug-in hibrid összeállítás központi részévé váljon, ahogyan azt az új GT 63 S E-Performance is mutatja. Egy hátsó villanymotorral 831 lóerő és 1 400 Nm összteljesítményt fejlesztenek, ami gyakorlatilag az eddigi legerősebb AMG-vé teszi, tekintve, hogy a One hiperautót még nem mutatták be sorozatgyártású változatban.

Bár a V8-as egyelőre marad, a logika azt súgja, hogy csak a csúcs AMG-kben lesz továbbra is. Ami azt illeti, a következő generációs C63 – és ezzel együtt a GLC 63 – elveszíti a 4,0 literes egységet egy erősen villamosított négyhengeres javára, amelyet az AMG 45-ös modellekből adaptáltak. Az E63-as valószínűleg a következő a sorban, amelyik elveszít néhány hengert, de hogy ez a következő generációs modellnél megtörténik-e, az még nem derült ki.