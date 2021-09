Az 1320video nevű Youtube-csatorna felvételén a „Nagy Vörös” néven ismert Camarót mutatják be, amely az Egyesült Államokban egy elég ismert darab. Egy 1969-es gyártású Camaróról van szó, amelyből eszméletlen versenyautót csináltak, ami uralja a gyorsulási versenyeket. Pont egy ilyenen készült a videó, ahol 347 km/h-ra gyorsult 800 méter padlógáz után.

Jelenleg egy kilencliteres V8-as van alumíniumblokkal és hengerfejekkel. Egy ProCharger kompresszor is van benne, metanollal üzemelve a 2000 lóerőhöz közelít a teljesítménye. Ennyit nem nehéz a földre juttatni anélkül, hogy el ne szálljon, így egy gigantikus méretű hátsó szárnyat szereltek a hátsó ablak fölé.

A tulajdonos szerint ez az építmény egymaga 680 kilós leszorítóerőt generál és bár a légellenálláshoz is hozzájárul, így is brutálisan gyorsul a kocsi. A hátsó szárny nélkül és a V8-as nagyobb verziójával korábban a 428 km/h-t is elérte.

Eszméletlen, micsoda hang jön a motorból repesztés közben és a hátsó szárnya, illetve a motorháztető kidudorodásának köszönhetően látványra sem az utolsó.

