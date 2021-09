Norvégia hivatalosan 2025-ben tiltaná be a benzines és dízeles autók értékesítését, ami a világon a legkorábbi céldátum, mindenki más legkorábban 2030-at lőtte be. Azonban mivel 2017 óta folyamatosan csökkennek ezek eladásai, a Norvég Autóklub szerint akár jövő áprilisban is eltűnhetnek a kereskedésekből.

Jó, az, hogy eltűnnek, az túlzás, mert vannak olyan modellek, amelyeknek nincs még hibrid változata sem, azonban olyannyira elenyésző lesz eladásaik száma, hogy 2025-ben már felesleges is lesz hivatalosan betiltani őket.

Augusztusban az országban eladott új autók 72%-a elektromos volt, míg a hibridek 20,4%-ot tettek ki. Ez összesen 92%, a benzines autók 4,6, a dízelesek 3,2%-ot tettek ki. A január és augusztus között legtöbbet vásárolt 50 modellből 30 teljesen elektromos, 14 plug-in hibrid, 3 hibrid és 3 dízel. A villanyautók között a Tesla Model 3, a plug-inek között a Toyota RAV4 Prime vezet.

Persze megvan az oka annak, hogy tömegesen özönlenek a norvégok a villanyautókért a kereskedésekbe, ugyanis a kormány kőkemény adókedvezményekkel ösztönzik a vásárlásukat, sőt a villanyautósok ingyen parkolhattak és ingyen közlekedhettek az autópályán egy ideig, és az infrastruktúra is sokkal jobb állapotban van, mint Európa többi részén.

