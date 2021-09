A fekvőrendőrök elvileg úgy vannak kialakítva, hogyha az arra haladó betartja a kötelezően előírt sebességet, akkor probléma nélkül át tudjon hajtani rajta, azonban ez Magyarországon csak az esetek elenyésző részében van így, amelynek egyik oka az átgondolatlan tervezés és a trehány kivitelezés.

Azon túl, hogy a fekvőrendőr sokszor felesleges feladatokat ad a sofőröknek a lassítással, kuplungolással és váltással, a lakosság sem értékeli a kiépítésüket, ugyanis ezeken az útszakaszokon megnő a forgalom zajszintje és a károsanyag-kibocsátás is. Ezen felül a megkülönböztető jelzéseket használó járműveknek is lassítaniuk kell, ezáltal vészhelyzetben is később érkeznek meg a helyszínre.

A svéd Edeva cég egy forradalmi újítással állt elő:megalkotta az Actibump nevű eszközt, amely pótolhatja a hagyományos értelemben vett fekvőrendőröket. A lényege, hogy egy süllyeszthető rámpát építenek be az út felületébe, amely alapesetben egysíkú az útburkolattal. Az eszköz vezérlését egy sebességmérővel kötik össze, amely akkor aktiválja az Actibumpot, ha valaki az adott útszakaszon megengedett sebességet túllépve közelít. Ilyenkor a rámpa távozó oldala lesüllyed, így kialakul egy perem, ami “ütést mér” a futóműre, megdobbantva azt. Mivel a rendszer digitális vezérlésű, és kamera is tartozik hozzá, így szoftveresen képes felismerni a megkülönböztető jelzést használó autókat és azok közeledésekor nem aktiválja az akadályt.

Az eszközt eddig három helyen telepítették Svédországban, egy helyszínen pedig Ausztráliában. Az adatok alapján a szakértők megállapították, hogy átlagosan 80 százalékkal csökkent az adott útvonalon a gyorshajtások száma. A teljes korlátozott útszakaszon is csökkent a járművek átlagsebessége. Mindemellett csökkent a telepítési helyeken a korábbi kiépített fekvőrendőrös időszakhoz képest az útszakasz mellett mérhető forgalmi zajszint – írja a vezess.hu.

Az eredmények tehát meggyőzőek, ennek ellenére kérdéseket vet fel az „okosfekvőrendőr“ használata, amelynek a telepítése költsége, és az esetlegesen az autókban okozott károk esetén a tulajdonos javítási költsége is magasabb. Azonban a hetekben a németországi Hanau városa is az Actibump telepítése mellett döntött.

