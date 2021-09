A két tesztautót erősen álcázták, de a képek megerősítik, hogy a Mercedes következő modellje, a BMW X3 riválisa jelentősen megváltozott elődjéhez képest. A kémfotókon látszik, hogy a középkategóriás SUV új első hűtőrácsot, új légbeömlőket, agresszív hatású lámpákat és fekete-ezüst tetősíneket kapott.

A modell legtöbb meghatározó vonása továbbra is rejtve maradt, de a GLC most hosszabbnak, alacsonyabbnak és talán egy kicsit szélesebbnek tűnik, kevésbé egyenes SUV-állással. A hosszabb tengelytáv és a tengelyen túli részek több belső teret is sejtetnek.

A Mercedes célja, hogy a GLC a legfejlettebb modell legyen a kategóriájában. Ezt az új, 3. szintű autonóm képességekkel rendelkező Drive Pilot funkcióval kívánják elérni. Ez a rendszer hasonló ahhoz, amely a legújabb S-osztályban debütált.

A karosszéria alatt a GLC szorosan kapcsolódik majd a C-osztályhoz, hiszen ugyanazt az MRA (Modular Rear Architecture) platformot használja.

A platformváltás kulcsfontosságú az elektromos technológiát használó modellek bevezetése szempontjából: A Mercedes valószínűleg 48V-os mild hibrid technológiát használ majd a GLC kínálatának nagy részében, miközben a jelenlegi 300e benzines és 300de dízel választékon túl további plug-in hibrid opciók is várhatóak. Négy- és hathengeres benzin- és dízelmotorok széles választéka várható.

Az MRA platform azt jelenti, hogy az új GLC a jelenlegi modellhez hasonlóan szériafelszereltségként kettős keresztlengőkaros első- és többlengőkaros hátsó felfüggesztést kap. Opcionálisan légrugós lesz, míg a modellváltozattól függően hátsó és összkerékhajtást is kínálnak majd. A további részletek még idén kiderülnek.

