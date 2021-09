Olyan furcsa neveket találgattak, mint a "T-Rug" és a "Ruggdzz", de úgy tűnik, hogy a modell a már jól ismert becenevet viselheti: Scout. A Motor Trend részt vett egy médiatalálkozón a Volkswagen Group of America operatív vezérigazgatójával, Johan De Nysschennel, aki felvetette a nulla károsanyag-kibocsátású terepjáró témáját.

A VW a "Scout" név jogait jelenleg a Tratonon keresztül birtokolja, ez egy leányvállalat, amely a Man, a Scania és a Navistar márkákat egyesíti ugyanazon vállalati ernyő alatt. Azoknak, akik nem ismerik az utóbbit, a Navistar 1986-ban jött létre a régi International Harvester cég közvetlen utódjaként, és a mai napig birtokolja a "Scout" védjegyet.

A Traton július elején vásárolta fel a Navistart 3,7 milliárd dollárért, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a VW birtokába került a "Scout" név, amelyet egy jövőbeli modellhez használhat. Konkrétan a védjegy személygépkocsikra, könnyű és közepes teherautókra, valamint SUV-kra vonatkozik, amelyek össztömege meghaladja az 1 088 kilogrammot.

A nevet félretéve, a potenciális terepjáró EV valószínűleg még sok évnyi távolságra van, és továbbra is rejtély, hogy melyik platformot használná, mivel a VW már bejelentette, hogy a MEB és a PPE egy egységes skálázható rendszerplatform (SSP) létrehozása érdekében egyesíti az MEB-et és a PPE-t. A Trinity lesz az első modell, amely ezt az alapot használja majd, s amelyet a gazdaságosság érdekében nyilvánvalóan megosztanak a VW-csoport többi márkájával is.

Mivel a Jeep egy elektromos Wranglert szeretne, és a Ford is jelezte, hogy egy Bronco EV is készülőben van, a VW részéről is abszolút logikus lenne, hogy saját terepjáró-orientált EV-jével szintén részt akarjon venni az akcióban.

