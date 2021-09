A németországi és spanyolországi tesztek után a csapat először a marokkói hőségben a sivatag és a dűnék felé vette az irányt, ahol a Dakar-rekorder Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz és Mattias Ekström váltották egymást a rendkívül összetett prototípus volánjánál.

5 Fotó

Természetesen mindig velük voltak a másodpilótáik, Edouard Boulanger, Lucas Cruz és Emil Bergkvist. A versenyző és a másodpilóta fontos egységet alkotnak a Dakar-ralin, és jól kell érezniük magukat a pilótafülkében, ezért az Audi most arra fektette a hangsúlyt, hogy elegendő helyük legyen és fennakadás nélkül folyhasson köztük a kommunikáció.

Sven Quandt, a Q Motorsport csapatfőnöke elmondta, a tesztcsapat Marokkóban extrém körülményekkel találkozott, a hőmérő higanyszála ugyanis időnként jóval 40 Celsius-fok fölé kúszott, de homokviharok is hátráltatták a tesztelést. Quandt azt is megosztotta, hogy ahogyan az várható volt, a magas hőmérsékletben néhány új probléma is felmerült, amelyek többször is megszakították a tesztelést, és amelyeket a következő teszt előtt meg kellett oldani. A nagyfeszültségű akkumulátor, amelyet kifejezetten a Dakar-ralira fejlesztettek ki, szintén fontos téma.

"Minden az optimális hőmérséklet-kezelésről szól, és arról, hogy az akkumulátor maximális teljesítményét le tudjuk hívni. Ez az a terület, ahol minden egyes teszttel tanulunk. És pontosan ezért megyünk a sivatagba villamosított hajtáslánccal: Hihetetlenül sok tapasztalatot szerzünk, amelyet megosztunk az utcai autók fejlesztésével foglalkozó kollégáinkkal is" – fogalmazott Andreas Roos.

