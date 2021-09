Egy kanadai telepen több ezer új BMW és MINI pusztul el szép lassan, miután hat éve állnak mozdulatlanul a szabad ég alatt – írja a vezess.hu.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A telep Vancouver városának szélén található, amely olyan autókkal van tele, amelyeket a gyártó még 2015-ben hívott vissza, azóta egyik sem volt használva, hamarosan pedig az enyészeté lesznek.

Hat éve érkeztek meg a Németországból származó járművek Halifax kikötőjébe, ahol komoly hó- és szélviharba kerültek. A szakértők ezután úgy vélték, hogy a vihar során a sós víznek való kitettség komoly károkat okozhatott például az elektromos rendszerekben, a felújítás pedig igen költséges lett volna, ezért inkább visszahívták az összes érintett autót.

A telepen rohadó járművek között található néhány BMW M4 és M6, i8-as modell is látható, amelyet ma már nem is gyártanak, sőt, egy Alpina B6 is pihen ott.

Mindeközben a Honda Civic Type R-nak, a világ egyik leggyorsabb elsőkerék-meghajtású ferdehátújának új kihívója akadt a Hyundai Veloster N személyében, küzdelmükről itt írtunk.