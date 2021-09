Ghosn a Fox Businessnek adott interjújában beszélt arról, hogy a Nissannál sokan nem örültek annak, hogy szorosabbra akarja fűzni a kapcsot a Renault-val és a Mitsubishivel és szerinte mióta eljött a cég éléről, meredeken esik annak renoméja:

„A Nissan az 1999 óta elvégzett munka után mára ismét egy unalmas, középszerű márka lett és nehéz lesz helyet találniuk az autóiparban. Olyan rendszert építettünk, ami révén a cég valami teljesen új része lehetett volna, rengeteg technológiai innovációval.”

Ghosn elmondása szerint új könyvében tisztázza magát a Nissan vádjai alól: „A japán kormány és egyes japán vezetők úgy gondolták, érdemes nem tisztelni a szövetség francia és japán tagjai közötti egyensúlyt. A francia kormány is úgy igyekezett intézni, hogy az ő szavuk legyen a döntő.”

Ghosn azt is elmondta, azért kezdte el szökését tervezgetni, mert teljesen kétségbe esett amiatt, ahogy a japán bírók és ügyészek bántak vele. A szökés sikerült is, de a Nissan egykori alelnöke, Greg Kelly ellen továbbra is folyik az eljárás, amiért a vád szerint nem jelentette be Ghosn sikkasztását.

„Greg Kelly ma is Japánban van, a rendszer túszaként, csak és kizárólag azzal a váddal, hogy bűnrészes volt. Vicc. Továbbra is várja az ítéletet, ami tudomásom szerint 2022. márciusában, azaz három évvel a letartóztatása után fog megszületni, csak, hogy elmondhassa, mennyire álságos volt ez az egész manőver, amivel a cégek összeolvadását és közös fejlődését akarták megakadályozni.”

