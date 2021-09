Arról már az év elején pletykáltak, hogy Oroszországban épülne meg a következő Tesla Gigafactory, most azonban ismét előkerült a helyi sajtóban a téma, hogy a következő gyárat Korolevban hozza létre az óriásvállalat.

A hvg.hu szúrta ki, hogy Elon Musk technokirály, a Tesla vezérigazgatója elég szűkszavúan, a Twitteren reagált a hírekre:

“A Tesla még nem döntött a negyedik Gigafactory helyszínéről.”

Musk üzenete azonban azt is implikálja, hogy a vállalat valóban azon dolgozik, hogy egy újabb gyárnak helyszínt találjon, míg éppen most készülnek két nagy megnyitóra is. A Giga Berlin építése ugyanis lényegében befejeződött, és az egyesült államokbeli Texasban is nemsokára lerántják a leplet egy új gigaüzemről.

A Cybertruck szerelmesei örülhetnek, hiszen a két üzem rekordidő alatt épült fel Németországban és az Egyesült Államokban, és a Model Y gyártásának felpörgetésével vélhetően az elektromos pickupra várakozók is jól járnak.

