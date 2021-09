Bár a Ford Transit második generációja 1986-ban jelent meg elődje néhány motorjával, a könnyű haszongépjármű egy teljesen új platformra épült, amely jelentős fejlesztéseket hozott magával. A modell első, 1992-es ráncfelvarrása további fontos változásokat hozott; három benzinmotor, köztük két V6-os, és egy dízelmotor állt rendelkezésre, közülük az utóbbi volt a legrobusztusabb és az akkoriban új Transithoz leginkább illő.

A Transit ezen generációja valóban globális termék volt – világszerte hat különböző üzemben gyártották, a gyártás legnagyobb részét a genki (Belgium) és a southamptoni (Egyesült Királyság) gyárak végezték. A fent említett 2,5 literes dízel a konfigurációtól függően 85 lóerővel, 100 lóerővel és 115 lóerővel került forgalomba az új elektromos szivattyúnak köszönhetően.

De mennyire volt megbízható ez a motor? Nos, a második generációs Transitok többsége már nyugdíjas, de a Flexiny YouTube-csatorna új videója bizonyítja, hogy a 2.5D gyakorlatilag halhatatlan. A 13 perces klip egy 1994-es piros Transitot mutat be, amely erősen rozsdásodó karosszériája miatt már 12 éve elhagyatottan állt. Kívülről talán úgy néz ki, mintha halott lenne, de a motorháztető alatti motor ezzel nem ért egyet.

Persze, ha be akarsz indítani egy olyan motort, amelyet több mint egy évtizede nem indítottak be, akkor először ellenőrizni kell néhány dolgot: a videóban szereplő szerelő ellenőrzi az olaj- és hűtőfolyadékszintet, és friss, új akkumulátort helyez be. Néhány más, nagyon apró javítás és – lőn, varázslat! – a 2,5 literes négyhengeres dízel úgy kezd rá, mintha soha nem is állt volna le. Ezután még saját erejéből is képes volt közlekedni, ami őszintén szólva lenyűgöző, tekintve ennek az öreg Transitnak a korát és állapotát.

