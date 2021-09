A 66 százalékos méretű DB5 Junior gyermekautó No Time To Die limitált szériája olyannyira hasonlít a filmben látott modellhez, hogy még az eredeti lövegek is helyet kaptak rajta.

12 Fotó

Gombnyomásra a fényszórók hátrabuknak és a helyükön gépágyúk tűnnek fel, amelyek hang- és fényeffektek segítségével szimulálják a lövöldözést. A hátsó álkipufogócsőből gombnyomásra az autót elrejtő füstfelhő lövell ki, és szűk helyen fordulást megkönnyítő csúszó-mód is elérhető, valamint még a rendszámtábla is egyetlen pöccintésre változik, igaz, nem forog, hanem a digitális kijelzőn vált a kép.

A kémautó egy 6,7 lóerős elektromos hajtást kap, míg a kicsit combosabb DB 5 Junior No Time To Die már 21,5 lóerős, amivel akár 128 kilométert is megtehetnek a gyerkőcök, végsebességét pedig 70 km/h-ban határozták meg.

Az alapváltozat árát 35 ezer fontra lőtték be, míg a legdrágább verzióért 90 ezer fontot kérnek, ami átszámítva 37 millió forint.

