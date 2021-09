Miközben a többi gyártó folytatja a leépítést és milliárdokat költ a villamosításra, a Mazda egy teljesen új sorhatossal készül. Erről a projektről már egy ideje tudunk, és a japán gyártó teljesen új architektúrájával is tisztában vagyunk, amelyet a friss motorral használnak majd. És most már azt is tudjuk, hogy az első, mindkettőt használó autók hamarosan itt lesznek, talán egy kicsit hamarabb is, mint vártuk.

"Várhatóan 2022-ben érkeznek az új generációs, nagy platformú SUV modellek" – mondta a Mazda Australia ügyvezető igazgatója, Vinesh Bhindi. Ezek közül az első vélhetően a CX-5 lesz, amelyet nagyobb testvérei, a CX-9 és a japán belpiacra fókuszáló CX-8 követnek majd.

Hosszabb lesz, mint az autó, amelyet levált, és többféle sorhatos benzin- és dízelmotorral szerelik majd. A benzinesek biztosan szívószelepesek lesznek, ezen felül minden motor kap némi extra rásegítést, és választhatunk majd a mild vagy teljes plug-in hibrid rendszer között is. A pletykák szerint a motorok teljesítménye elérheti a 280 lóerőt és a 610 Nm nyomatékot.

A modell teljesítményét illetően nehéz megmondani, hogy mire számíthatunk. A Mazda tavaly a Motor Authority-nek azt mondta, hogy nem tervezi a Mazdaspeed márka visszatérését, bár a vállalat nemrég új "R" logót védett le, szóval még bármi megtörténhet.

