A Cayenne korai változatainak meglehetősen furcsa, domború formája volt, kevés vonzó vonallal vagy ívvel. Az Egyesült Államokban azonban egy első generációs Cayenne tulajdonosának sikerült néhány igencsak megkérdőjelezhető módosítással még rosszabbá tennie az autó kinézetét.

A Redditen megosztott Cayenne külsejét matt világoskék fényezés díszíti. A tulajdonos emellett arany díszítéssel látta el az ablakkereteket, a kilincseket és a lengőkarokat, sőt, még a fényszórókat is kékre színezték. Aztán megérkezünk a kerekekhez.

Fogalmunk sincs, mekkorák ezek a felnik, de nagyjából 32 colosnak saccoljuk őket. Nagyon masszívak, és ahelyett, hogy bonyolult küllős kialakítással rendelkeznének, egyszerűen csak aranyszínűek, és ultraalacsony profilú gumiabroncsok vannak rajtuk.

Nyilvánvaló, hogy ennek a Cayenne-nek a tulajdonosa ki akart nyilatkoztatni valamit az autójával, és ez minden bizonnyal sikerült is neki, még ha ez nem is felel meg a mi személyes ízlésünknek. Természetesen egy ilyen nagy kerekekkel felszerelt autó nem csak a kinézetét változtatja meg, hanem a vezetésre is hatással van – és nem a jó értelemben. Feltehetően ennek a tulajdonosnak sokkal fontosabb volt a tömegből való kiemelkedés, mint az olyan apróságok, mint a kezelhetőség és a komfort.

