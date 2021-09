Már a 2023-as sorozatgyártású Nissan Z megjelenése előtt is sok szó esett a következő Z-autó formatervéről, amelyet a Z Proto előzetesen bemutatott. Az általános konszenzus pozitív volt, bár kritikák is akadtak, de azok is csak elvétve. Bármelyik oldalon is állunk, itt az ideje, hogy megismerjük a Nissan Z stílusa mögött álló embereket.

Ezek nem más, mint Naoyuki Ohkoshi külső formatervező és Takuya Yamashita belső formatervező. Míg Ohkoshi a Nissan veteránja, hiszen 1997-ben csatlakozott a vállalat tervezőcsapatához, addig Yamashita viszonylag újonc, hiszen csak négy éve került a csapathoz. Egy interjúban mind Ohkoshi, mind Yamashita azt mondta, hogy boldogok és megtiszteltetés számukra, hogy megtervezhették az ikonikus japán kupét. Nem ők voltak azonban az egyetlenek, akik versengtek a következő Z autó formatervéért.

A jelek szerint globális tervpályázatot hirdettek a Nissan különböző tervezőcsapatai, a pályázatokat pedig Japánból, Kínából, az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból várták. Mintegy száz pályaművet küldtek be, amelyek vázlatait 3D-s modellként renderelték, a száz pályaműből azonban csak három került be a szűkített listára, amelyekből valós méretű modellek készültek.

A Nissan vezetőinek feladata volt a győztes kiválasztása, amely végül a japán tervezőcsapat pályaműve lett. Yamashita azt is megosztotta, hogy a Nissan Z belső terének a jelenlegi Z továbbfejlesztésének kellett volna lennie, de a Nissan vezetői közbeléptek, és valami nagyszerűt akartak, ami illeszkedik a külső dizájnhoz. Ennek nagyon örült, és jogosan, hiszen ez olyasmi, amit abszolút a sajátjának mondhat.

Persze Ohkoshi és Yamashita csak egy csapat tagja volt, amelynek élén Satoru Tai és Alfonso Albaisa, a Nissan Z fő tervezői álltak. Tai és Albaisa is megosztotta már korábban a meglátásait, amikor még a Z Protóról volt szó, amiből minden ideológiát meg lehet érteni a legújabb Z modell mögött.

