Első benyomásra ez a 911 Targa nem különbözik egy gyári modelltől. Az Ares azonban az autóra szabott szénszálas karosszériacsomaggal szerelte fel, ami 8 centivel szélesebbé teszi azt elől és néggyel hátul, így agresszívebbé téve azt.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Az egyik fő ismertetőjegy az első kerékívekre rakott ezüst szellőzőnyílás. Hasonló borítás van a lökhárítón és az oldalküszöbökön is, mely remekül megy a visszapillantókhoz, a tetőhöz és a felnikhez.

7 Fotó

A cég az utasteret is felpompázta, új kárpittal, melybe az ülések fejtámláján saját logójukat hímezték. Az új bőrborítás az ülések mellett a műszerfalat, az ajtókat és a kormányt is elérte. A cég a háromliteres, biturbós boxermotort is megtámogatta plusz hatvan lóerővel, melynek egy részét az új sportkipufogó-rendszer adja.

Ez a második alkalom, hogy az Ares Design a Targához nyúlt, 2018-ban egy darab Porsche 911 GT3 Targát mutattak be, amely nevével ellentétben nem egy GT3 volt, aminek levágták a tetejét, hanem egy Targa 4 GTS, melyen egy 991.2-es GT3 és GT3 RS karosszériáját ötvözték.

Mindeközben egy brit videósnak olyan élmény adatott, amely nem sokunknak fog az életben: Egy Pagani Zonda F-et próbálhatott ki az Autobahn sebességkorlátozás nélküli szakaszán. Az eredményt itt lehet megtekinteni.