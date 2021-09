Szeptember 18-án reggel vette fel egy autós fedélzeti kamerája azt az egészen érthetetlen jelenetet, amikor egy sofőr az M6-os autópályán úgy döntött, a jelzés ellenére a forgalommal szemben hajt fel az autópályára.

“2021.09.18-án reggel, a munkából hazafelé, az M6-os autópálya érdi kihajtójánál a kedves hölgy úgy döntött, hogy a kihajtónál szemből felhajt az autópályára. A jelzésem ellenére is mindenáron felhajtott“ - kommentálta a felvételt a videót beküldő autós a Bp-i Autósok Közösségének.

A videóból az is kiderül, hogy az autóban ráadásul egy gyermek is tartózkodott, és annak ellenére sem fordult meg, hogy a felvételt rögzítő sofőr erre lehetőséget is biztosított.

Az autós a sztrádán a több mint 100 km/órával haladó járművek közé így a lehajtóról érkezett meg, amivel kapcsolatban valószínűleg nem kell elmagyarázni, hogy egy baleset- és életveszélyes manőverről van szó.

