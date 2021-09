RJ Scaringe vezérigazgató Twitteren ünnepelte az alkalmat, mondván: „Az első ügyfelünk autója lehajtott a gyártósorról Normalban!” A vezető ezután alkalmazottainak mondott köszönetet, és hozzátette: „Alig várom, hogy eljussanak a vásárlóinkhoz!”

Nem meglepő, hogy így örült, mivel sokat kellett várni erre. Az R1T eredetileg a 2018-as Los Angelesi Autószalonon mutatkozott be és már tavaly meg kellett volna jelennie a piacon, azonban ez a koronavírus-járvány miatt nem jött be, többször is csúsztatni kellett különböző okok miatt.

Az első R1T-k a Launch Editionbe tartoznak, már mindegyikük elkelt. 20-22 colos keréktárcsákkal vannak felszerelve, emellett hűtött, bőrburkolatú kormány van bennük vegán bőrülésekkel. Érdemes még megemlíteni a Meridian hangrendszert és a 16 colos infotainment rendszert.

2022 elején érkezik az Adventure és az Explore kiszerelés, illetve jövőre jelenik meg a Max battery opció is, amely kb. hárommillió forintért 505 km-ről 645 km fölé emeli a modell hatótávját.

