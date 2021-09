A 2004-ben alapított dán márka első modellje az 1089 ST1 volt – ebből gyulladt ki egy a TopGearbben – és 2016-ig gyártották, amit a TS1 GT, és a csak pályákon használható TSR követte, de már elérhető az utcai használatra is alkalmas TSR-S is. A Zenvók ára elérheti az 1,5 millió eurót is, kiviteltől függően.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Bár évente csak kb. 15 autót tudnak legyártani, a TSR-S platformjára már tervezik a hibrid utódot is, erősítette a gyártásvezető Alberto Solera az Autocarnak, aki azt is elárulta, hogy a céljuk továbbra is az lesz, hogy az emissziós normák teljesítése helyett a céljuk továbbra is az, hogy a legmagasabb „mosoly/kilométer” arányt érjék el.

Solera azt is megerősítette, hogy ettől függetlenül áttérnek a hibrid hajtásláncra, de valószínűleg nem dobják el teljesen a TSR-S 5,8 literes V8-asát, amely már most is 2,8 másodperc alatt repíti 100 km/h-ra az autót.

A Zenvo vezérigazgatója, Angela Hartman azt is megerősítette a brit szaklapnak, hogy évi 30 autósra tervezik felfuttatni a gyártásukat, és reményeik szerint most, hogy a TSR-S megkapta a forgalmazási engedélyeit az USA-ban is, el tudnak passzolni ott évi 10-15 autót, amit a közel-keleti terjeszkedés követheti.

Mindeközben a 62-es úton rögzítették, ahogy egy autós egy filmbe illő manőverrel tér ki egy elé bekanyarodó kamion elől. A videót itt lehet megtekinteni.