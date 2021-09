Miután a Volkswagen csoport frissítette a Polót és az Ibizát, a Fabiát pedig új generációba léptette, a Ford saját kisautója ráncfelvarrásával támad vissza. Nem is húzzák az időt, egyszerre mind a sima, mind az Active, mind az ST változatot megmutatják. Kívül-belül diszkrét újításokat eszközöltek, de ez ilyenkor várható is.

Mindezzel együtt azért vannak jelentősebb módosítások is, például az egész kínálatban alapfelszereltségnek számító LED-fényszórók, melyek magasabb kiszerelésben a legfőbb riválisokhoz hasonlóan mátrixot alkotnak.

32 Fotó

A fényszóróknak fekete szegélye van, hátul is, ahol az opciós lámpák sötétítettek is. Ahogy korábban is, a Fiesta csak rá tervezett hűtőráccsal operál, de más apró különbségek is vannak a különböző kiszerelések kinézete között. Az ST ezeken felül új felső hűtőmaszkot kap, az alsó nagyobb lett és vannak funkció nélküli légbeömlők is.

Az ST-nek további különbsége a címlapfotón látható zöld festés is, és boldogan jelentjük, hogy még legalább pár évig lehet venni háromajtós Fiestát is, amely a versenytársak esetében már nem nagyon mondható el.

Az autóba ülve egy 12,3 colos digitális műszerközpont fogad, amely egy, a szélvédőre erősített kamerával és a navigációval együttműködve figyelmeztet, ha a szembesávba tévednénk. Aki az ST-t választja, jobb üléseket kap beépített fejtámlával.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Szintén jobb lett az autó motorja, ugyanis a nyomatékot 10%-kal tudták emelni a mérnökök. Ez a másfél literes EcoBoost turbómotor esetében 320 Nm-et jelent. A lóerő továbbra is 200 lóerő alatt van, így 6,5 mp-et tesz ki, hogy elérje a 100 km/h-t, 230 km/h-ig tud gyorsulni.

Fontos és csak az ST-ben elérhető vezetési mód a Track, amelynek aktiválásakor kikapcsol a kipörgésgátló és a stabilizátor is engedékenyebb lesz a farolásoknál. További pénzért a Quaife önzáró differenciálművét is megkaparinthatjuk, hogy kanyarban élesebben viselkedjen a kocsi. Az alap 17 colos felniket is 18 colosakra válthatjuk.

Ahogy a normál Fiestánál, a sportosabb verziónak is van egy egyliteres EcoBoost motorja 100, 125 és 155 lóerős kivitelben. A háromhengeres turbómotort egy 48 voltos enyhehibrid rendszer is támogatja az erősebb verziókban és választható mellé hatsebességes manuális, vagy hétsebességes duplakuplungos automata váltó is. A kiszállítások jövő év elején esedékesek.

Mindeközben itt megemlékeztünk a Skoda egyik legzseniálisabb húzásáról a 80-as évek végén, amikor raliautót csináltak a Favoritból.