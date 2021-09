A Toyota Corolla Cross GR Sport keményebb megjelenés mellett sportosabb vezetési élményt is nyújt a Gazoo Racing által fejlesztett felfüggesztéseknek köszönhetően.

Tervezési szempontból az SUV újratervezett első lökhárítót kapott, a Hiluxhoz hasonló, fekete krómmal körülvett ráccsal. Az autó orrán nagyobb légbeömlők is helyet kaptak, beépített ködlámpával is rendelkezik az új lökhárító és részese az alumínium fenéklemez is.

Oldalt ezüst küszöbtoldatok, míg a hátulján az elejéhez hasonlóan alumínium fenéklemez található. Természetesen nem maradhatott el a GR-logó sem. Új megjelenést biztosít a 9 colos fedélzeti rendszer is, mely természetesen érintőkijelzős. Az utastér része továbbá egy GR logóval ellátott indítógomb is és természetesen az üléseken is megtalálható a dombornyomott felségjelzés.

A biztonságra is adta a Toyotánál, a Corolla Cross GR Sport változata 7 légzsákkal és a Toyota Safety Sense 2.0 rendszerrel érkezik. A Toyota Gazoo Racing által biztosított futómű sportos rugózást kölcsönöz az SUV-nek és az új rugóknak és lengéscsillapítóknak hála a kezelhetőség is javult.

A Corolla Cross GR Sport benzines és hibrid hajtáslánccal választható. Az 1,8 literes, négyhengeres szívó motor 138 LE és 172 Nm nyomaték leadására képes a Super CVT-i váltókon keresztül az első kerekekre. A hibrid változat egy 1,8 literes hagyományos motor és egy villanymotor kombinációjával képes 121 LE összteljesítményre, mely szintén teljes egészében az első kerekeken keresztül kerül leadásra az E-CVT váltó kiegészítésével.

