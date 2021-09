A balesetek nemcsak az állatok szempontjából okoznak jelentős problémát, hanem a járművekben is komoly károkat okozhatnak, arról nem is beszélve, hogy az autó utasai is könnyen megsérülhetnek.

Nem csak a nagyvadak, hanem az apróbb méretű állatok is súlyos, akár százezres nagyságrendű károkat tudnak okozni, de méretüknél fogva a legnagyobb veszélyt a szarvasok jelentik.

A párzási időszakban a vadak kontrollálatlanul törnek az utakra és ennek köszönhetően számos vadgázolásos hírrel szembesülhetünk augusztus vége és szeptember vége között.

„Országos használt autó kereskedői hálózatunkban sokszor találkozunk – jellemzően ősszel – olyan esettel, hogy eladunk egy autót, és néhány héten belül jön vissza a szegény ügyfél kétségbeesetten, mert összetört a jármű. Bár a szabályokat betartva közlekedett az úton, elütött egy vadat, a javítást pedig saját Cascóra kellett megcsinálni; sőt a vadásztársaság feljelentette a rendőrségen és be is perelte, hogy megtérítse a vadkárt, amit okozott” – mondta Frank György a Das WeltAuto márkaigazgatója.

Leginkább úgy vigyázhatunk a saját, utasaink, az állatok és a gépjárművek épségére, ha körültekintően, csökkentett sebességgel közlekedünk a vadveszélyes útszakaszokon.

Sajnos a legkörültekintőbb sofőrökkel is megtörténhet a baj, így nem árt, ha megfelelően tájékozódunk jogainkat illetően, ugyanis ez esetben jelentős költségektől kímélhetjük meg magunkat.

