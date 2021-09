Az Aventador SVJ mellett a Huracán Performante a leggyorsabb Lamborghini szériamodell a Nürburgingen, ez a példány pedig kapott két turbót is, szóval még gyorsabb lehet.

A Strasse Wheelsnek adták át nemrég, ők pedig SV12 Deep Concave Duoblock nevű keréktárcsáikkal szerelték fel. Ezek elől 20*9, hátul 21*12,5 colosak, ráadásul aranysárgára festették, ami remekül ellensúlyozza az éjfekete karosszériát. A vörös fékbetétek még feltűnőbbé teszik a kocsit.

Pontosan nem tudni, melyik cég az, akik a két turbót beszerelte, de akárki is volt, ezzel a manőverrel bőven ezer lóerő fölé tolta azt. Alapból az 5,2-literes, tízhengeres szívómotor „csak” 640 lóerős.

A Huracán, elődjéhez, a Gallardóhoz hasonlóan, mindig is a tuningcégek nagy kedvence volt. V10-ese erős és könnyen módosítható, olyannyira, hogy vannak már bőven 3000 lóerő körüli Gallardók és Huracánok két turbóval. Nem meglepő, hogy a világ leggyorsabbjai közé tartoznak, vannak köztük, melyek 8 mp-nél is gyorsabban végigszáguldanak 400 méteren és a 400 km/h-t is eléri végsebességük.

