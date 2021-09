Ahogy általában lenni szokott, egy elmélet tesztelése a gyakorlatban sokkal nehezebb, mint gondolnánk, és sajnos az itteni teszt sem feltétlenül a legreprezentatívabb, fel is adja a Chillin’ with Chet csatornát üzemeltető srác, de könnyen lehet, hogy a jövőben a hasonló kihívások megszokottabbak lesznek. Addig is Chet elmagyarázza, miért olyan nehéz a víz alatt vezetni.

A villanymotor az elmélet szerint azért menne jobban a vízben, mert levegő nélkül is tud üzemelni, tehát a Tesla Model S Plaid gyárilag vízbe tudna menni. Komoly veszélyek is vannak azonban, például, hogy a beszivárgó víz kisüti az elektromos rendszert – persze elvileg épp emiatt komolyabb is a szigetelésük, de a videós végül nem akart emiatt kockáztatni.

Emellett, bár a motor tud üzemelni légüres térben, de a sofőr nem. A videó pedig itt akad el legjobban: nem szabad, hogy víz érje az elektronikát, de valahogy el kéne süllyednie az autónak.

Hiába pakolnak közel két tonna plusz súlyt bele, a Tesla béna kacsaként lebeg. Emiatt végül a videó célját nem sikerül elérni és nem tudjuk meg, lehet-e víz alatt vezetni a Teslát. Ettől még érdemes figyelni, mi történik, ha megpróbáljuk.

