Az eset után készült képeket a Radnori Rendőrkapitányság posztolta Facebook-oldalára, melyben bejelentették, hogy a takarítás idejére lezárják az utat.

A két összetört autó egy harmadgenerációs Ford Escape és egy negyedgenerációs Jeep Grand Cherokee volt. A hídnak nem történt bántódása, de a két autó innen már csak a zúzdába megy. A rendőrök szerint senki sem ült bennük és nem is esett bántódása senkinek.

A kb. háromméteres vasúti hídnak nem ez volt az előző ilyen esete, a figyelmeztető jelzés ellenére sokan hitték már azt, hogy kamionjuk át fog férni alatta. 2008 és 2017 között 43 teherszállító szenvedett itt balesetet a Philadelphia Inquirer szerint, ami átlagban 4-5 balesetet jelent. A rendőrség posztja alatt egy komment szerint ez már a második hasonló volt az utóbbi három hétben.

Az ilyenkor a takarításhoz szükséges lezárás mellett mérnököknek a hidat is meg kell vizsgálniuk a hídat is, nehogy úgy járjon, mint egy másik pár hónapja, amelyet egy billenős teherautó majdnem két méterrel odébb tolt, azt le is kellett bontani.

