Az Estoque az Audi A8 alumíniumvázához a Lamborghini Gallardo 563 lóerős V10-esét adta, amely mind a négy kereket hajtotta egy hétsebességes, duplakuplungos váltón át, így akár a 305 km/h-t is elérhette volna. Bármilyen jól is nézett azonban ki (legalábbis az alábbi videót készítő Mike Fernie el van tőle ájulva), végül sosem lett gyümölcse a projektnek.

11 Fotó

„Miután a média általános elismerésére bemutatták a 2008-as Párizsi Autószalonon, kiderült, hogy a VW vezetése nem igazán van oda érte és inkább a Porsche Panamerát tették meg négyüléses szuperautójuknak” – mondja.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Az Estoque tehát 2009-ben eltűnt, de amikor a cég eladásai 2010-ben elkezdtek zuhanni, visszahozták. 2012-ben már az úton kellett volna lennie, még egy, a biztonsági szabályzatoknak megfeleltetett típust is legyártottak, a cégcsoport azonban másodszor is leállította a dolgot, az akkori vezérigazgató, Stefan Winkelmann szerint pedig mindig is csak vizsgálták, hogy lenne-e értelme a sorozatgyártásnak. Végül végleg elkaszálták.

Egy négyajtós, elsőmotoros Lamborghini azonban így is született, az Urus, amelynek neve már 2008, az Estoque első napjai óta keringett. Mivel mindenki megőrül az SUV-kért, az Urus hatalmas siker lett, szóval ez a döntés biztos helyes volt. Az Estoque elkaszálása azonban...

Mindeközben a 7x Design bemutatta Lamborghini Huracánból készült 1800 lóerős hiperautóját, mely a Rayo nevet kapta. A részletekről itt írtunk bővebben.