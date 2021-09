Ez volt az első Skoda, amelynek motorja elől volt és a cseh márka nagyon szerette volna megmutatni, mennyire kemény kocsi, így benevezték több ralira is. Ez nagyszerű döntésnek bizonyult, ugyanis hatalmas siker lett a Bertone által tervezett Favorit, melynek raliverzióját a cég különbejáratú raliversenyzője, Vladimir Berger fejlesztette.

A versenyző gyorsan átállt az előlmotoros, elsőkerék-meghajtású modell vezetésére és az 1988-as csehszlovák bajnokság több versenyén már tesztelte egy korai változatát, és meg volt elégedve, így 1989-ben nevezték a Favoritot a WRC A-osztályába.

A váz vékonyabb acélból készült, az emiatt elvesztett merevséget bukókerettel pótolták. A tetőre is került egy lapka, amely felcsapódva a szellőzést segíti. A hátsó üléseket kivették, és minden egyéb módosítással csupán 750 kilót nyomott. A motor hengerűrtartalmát 1300 köbcentire emelték, további új elemekkel pedig 120 lóerőre sikerült tolni a teljesítményt 68-ról.

Az eredmény egy roppant erős raliautó lett. Első versenyén, az 1989-es Finn Hanki Ralin már nyert és nincs is sok olyan futam, ahol ne diadalmaskodott volna legalább egyszer. Pavel Sibera és Petr Gross 1991 és 1994 között minden évben megnyerték a Monte Carlo Ralit osztályukban. Bár 1995-ben leváltotta a Felicia, sokaknál ma is ő a favorit és bár mára teljesen más a márka is, a zöld V a vörös csíkkal ma is megtalálható a vRS autókon.

